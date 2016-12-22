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Глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свою свадьбу
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Глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свою свадьбу
Политика, 17:05
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Глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свою свадьбу
По признанию Карин Кнайсль, приглашение российскому президенту было сделано «абсолютно спонтанно». То, что Владимир Путин примет его, глава МИД Австрии «совсем не ожидала»
Карин Кнайсль и Владимир Путин (Фото: Roland Schlager / Reuters)

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль впервые рассказала подробности того, как обстояло дело с приглашением на ее свадьбу президента России Владимира Путина. Об этом главный австрийский дипломат рассказала в субботу в эфире радиостанции Ö1 Morgenjournal.

По признанию Кнайсль, в начале июня она «пригласила коллег из правительства и, конечно же, федерального президента [Австрии], потому что так полагается», приводит выдержки из ее заявлений австрийское издание Oberösterreichische Nachrichten. Вечером 5 июня, когда российский лидер был с визитом в Вене, по словам Кнайсль, она «абсолютно спонтанно» пригласила и его с намерением «представить ему своего жениха». 19 июля министр узнала, что Путин согласился посетить свадьбу, чего она «совсем не ожидала».

Как уточнила Кнайсль, свадебное торжество планировалось как «частное мероприятие» и, несмотря на визит российского лидера, который потребовал повышенных мер безопасности, торжество все равно сохранило частный характер.

Одновременно министр прокомментировала критику, касающуюся ее поклона в конце танца с Путиным. «Если вы видели начало танца, то вы всякий раз увидите, что в конце делается книксен». «Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном, который затем был расценен комментаторами как акт подчинения», — сказала Кнайсль. «Те, кто меня знают, также знают, что я никому не подчиняюсь», — добавила она.

Видео: РЕН ТВ

Свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа. Владимир Путин посетил свадьбу в качестве гостя. Президент России подарил молодоженам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину. Особым подарком стало выступление Кубанского казачьего хора. На свадьбе Путин станцевал с Кнайсль танец, а также произнес тост на немецком языке.

Визит Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии. Фоторепортаж Еще 9 фото
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На свадьбе также присутствовали многие политики, в том числе премьер-министр Австрии Себастьян Курц, с которым Путин провел во время торжества краткие переговоры. Спустя час Путин покинул свадебное мероприятие, после чего глава государства направился в Германию, где у него прошли переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Австрия , свадьба , Владимир Путин , визиты
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