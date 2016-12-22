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«Нафтогаз» оценил возможные последствия отказа России от транзита газа
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«Нафтогаз» оценил возможные последствия отказа России от транзита газа
Бизнес, 16:27
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«Нафтогаз» оценил возможные последствия отказа России от транзита газа

Потери Украины в случае отказа России транспортировать природный газ через ее территорию составят более 3% ВВП. Об этом заявил главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает УНН.

По его словам, для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на оборону. «Это больше, чем теряет РФ из-за всех санкций, которые на нее наложены», — отметил Витренко.

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В середине июня о возможных потерях заявлял президент Украины Петр Порошенко. По его словам, проект «Северный поток-2» направлен на то, чтобы лишить Киев около $3 млрд в год, которые страна получает за транзита российского газа. Порошенко также заявлял, что это вся сумма, которая тратится на оборону Украины.

Президент России Владимир Путин в июле говорил, что «Северный поток-2», как и другие российско-европейские проекты, имеет исключительно экономический характер и в нем нет «двойного дна». На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель он также заявлял, что Россия планирует сохранить транзит газа через Украину. Также Путин говорил, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, когда истекает действующий контракт, если будет урегулирована ситуация в Стокгольмском арбитраже, который встал на сторону украинского «Нафтогаза».

Газопровод «Северный поток-2» будет состоять из двух ниток, которые будут проложены от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Его протяженность составит 1,2 тыс. км, а мощность — 55 млрд куб. м газа в год.

Теги: «Нафтогаз Украины» , деньги , транзит газа
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