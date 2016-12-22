Лукашенко отказался «мышковать» на антироссийских санкциях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предположения о заинтересованности Минска в антироссийских санкциях, назвав такое мнение «идиотизмом». Об этом белорусский лидер заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Что я могу от России потребовать, когда Россия в тяжелом положении?» — задал вопрос Лукашенко. «Когда в России хорошо, Россия может достаточно купить наших товаров. И, более того, если нужно, помочь нам. Что она и делала соответствующей финансовой поддержкой и так далее», — добавил он.

«Мы ничего здесь (в ситуации с санкциями против России. — РБК) не выгадываем», — подчеркнул президент. «Нет здесь каких-то там подспудных течений — вот, наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение», — заявил Лукашенко, добавив, что такого «никогда не будет». «Я слишком уж, извините за нескромность, опытный политик, чтобы мышковать на этих темах», — сказал он, назвав предположения о попытке Минска получить что-то от Москвы на фоне западных санкций «полным идиотизмом». «Мы в свое время от обвала российского рубля, последнего большого обвала, потеряли порядка $3 млрд только на курсовых разницах», — напомнил он.

В этом же интервью белорусский президент назвал Россию и Белоруссию ангелами-хранителями друг для друга.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин назначил послом в Минске Михаила Бабича, который сменит на этом посту Александра Сурикова. Также Бабич стал спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.