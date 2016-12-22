Полиция сообщила о гибели подозреваемого в массовой стрельбе во Флориде

Подозреваемый в стрельбе, которая произошла в развлекательном центре Jacksonville Landing американском штате Флорида, погиб. Об этом в аккаунте в Twitter сообщила полиция города Джексонвиль.

«Один подозреваемый погиб на месте преступления. Неизвестно, есть ли у нас второй подозреваемый. Проводятся обыски», — говорится в сообщении.

По информации источников местного портала News4jax, погибли четыре человека, еще 11 были ранены. В полиции также рассказали о множестве жертв, а также пострадавших, которых госпитализировали.

При этом телеканал CNN сообщил, что стрельба произошла во время отборочного киберспоривного мероприятия для турнира по игре Madden 19.

Во Флориде не в первый раз устраивают стрельбу. 14 февраля стрельбу устроил бывший ученик Николас Круз в школе на юге штата. В результате погибли 17 человек, среди которых оказали ученики и преподаватели. По данным The Washington Post, он Круз рассказывал на допросе о том, что слышам «голос демона».

18 августа два человека пострадали в результате стрельбы во время школьного футбольного матча в округе Палм-Бич во Флориде. Людей эвакуировали со стадиона.