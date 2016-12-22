Во Флориде из-за стрельбы на школьном матче пострадали два человека

В американском штате Флорида два человека пострадали в результате стрельбы во время школьного футбольного матча. Об этом сообщает радиостанция KRMG.
Стрельбы произошла во время тренировочного матча, проходившего на стадионе средней школы в округе Палм-Бич. В результате всех людей эвакуировали. По данным властей, стрельба началась во время ссоры между школьниками.
Как отмечается в сообщении офиса шерифа округа в Twitter, оба пострадавших школьника доставлены в районные больницы. Одного из них нашли на территории школы, а другого в медучреждение привез друг. Однако информации о подозреваемом и его мотивах пока нет.
В феврале в результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек. Обвиняемым стал бывший ученик этой школы Николас Круз. В августе газета The Washington Post выяснила, что подросток слышал «голос демона» на протяжении нескольких лет, который приказывал ему «сжигать, убивать, разрушать».