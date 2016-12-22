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СМИ узнали о рассказавшем о «голосе демона» стрелке из Флориды
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СМИ узнали о рассказавшем о «голосе демона» стрелке из Флориды
Общество, 13:44
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СМИ узнали о рассказавшем о «голосе демона» стрелке из Флориды

Обвиняемый в нападении на школу в Паркленде (штат Флорида) подросток Николас Круз заявил, что слышал «голос демона», который давал ему указания. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на расшифровку допроса стрелка в полиции.

По его словам, он слышал «демона» несколько лет, он указывал ему «сжигать, убивать, разрушать». Круз пояснил, что мужской голос говорил с ним каждый день, и он усилился после того как умерла его мать, за несколько месяцев до стрельбы. По словам подростка, голос приказал ему убивать животных, купить винтовку AR-15, которую он использовал для нападения, и взять такси до школы. Круз уточнил, что голос говорил с ним утром в день стрельбы.

Как отмечает издание, допрос длился около 12 часов. В некоторые моменты подросток говорил сам с собой, иногда противоречил своим более ранним показаниям. В частности, сначала он заявил, что никому не рассказывал о голосе, а потом сообщил, что говорил об этом брату и, возможно, своей подруге.

Стрельба в американской школе во Флориде. Фоторепортаж Еще 7 фото
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Круз, отчисленный из школы за нарушение дисциплины, устроил стрельбу 14 февраля. Его жертвами стали 17 человек, как ученики, так и преподаватели. Стрелок признал вину, но его защита утверждает, что он совершил преступление в момент обострения психического расстройства. Крузу предъявлено обвинение по 34 пунктам. Если его признают виновным, ему грозит пожизненный срок или смертная казнь.

Теги: стрельба в школе , Флорида , допрос
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