Путин заявил о намерении продолжать помогать Южной Осетии

Россия продолжит оказывать помощь Южной Осетии, в частности в вопросах обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в приветствии, передает ТАСС.

«Россия с удовольствием отмечает успехи, достигнутые Южной Осетией в построении институтов государственности, а также в различных отраслях национального развития», — говорится в приветствии, которое зачитал посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.

ТАСС также сообщает, что помощник российского президента Владислав Сурков заявил, что по итогам встречи Путина и лидера Южной Осетии Анатолия Бибилова прорабатываются поручения.

«Будут приняты решения, которые еще более повысят качество жизни в Южной Осетии», — сказал Сурков.

Путин встретился с Бибиловым 24 августа в Кремле. Встреча была приурочена к десятилетию признания независимости Южной Осетии в 2008 году. Бибилов заявил, что национальной идеей его государства является вхождение в состав России.

При этом Россия стала первым государством, которое признало ее независимость от Грузии, так же как и Абхазии. Однако ряд западных стран, среди которых США, не признают их независимость и считают территорией Грузии.

Конфликт с Грузией обострился после того, как ее войска подвергли массированному обстрелу столицу Южной Осетии. В связи с этим Дмитрий Медведев, бывший в то время президентом России, объявил о начале «операции по принуждению к миру». В результате в Южную Осетию ввели российские войска.

22 августа Грузия подала иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Она обвинила Россию в нарушениях статей Европейской конвенции, в частности задержаниях граждан Грузии в Южной Осетии.