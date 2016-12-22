В результате столкновения трех машин в Москве пострадал ребенок

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД на северо-западе Москвы, пострадал ребенок, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На 67-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадала девочка 2009 года рождения», — сказали в пресс-службе.

Ранее представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что на внешней стороне МКАД столкнулись шесть автомобилей. Собеседник добавил, что авария произошла перед въездом на Спасский мост.

Накануне вечером в районе Чертаново Северное в Москве погиб человек в результате ДТП в туннеле. В то же время трое получили ранения.

19 августа в центре Москвы произошла авария с участием восьми машин. Автомобиль Mercedes столкнулся с такси, после чего они задели шесть припаркованных машин. В ДТП пострадали два человека.