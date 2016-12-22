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Два человека пострадали в ДТП с участием восьми машин в центре Москвы
Общество, 19 авг, 23:58
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Два человека пострадали в ДТП с участием восьми машин в центре Москвы

В центре Москвы произошло столкновение автомобиля Mercedes и такси, после чего ими были задеты еще шесть припаркованных транспортных средств. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД.

По его словам, в аварии пострадали два человека. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на Большой Татарской улице.

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В пресс-службе ГУ ГИБДД России по Москве сообщили агентству городских новостей «Москва», что авария произошла в районе д. 34/2 по Большой Татарской улице. «Произошло ДТП с участием двух автомобилей, после чего они потеряли управление и совершили столкновение с шестью автомашинами, которые находились рядом с местом аварии», — говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах рассказал «РИА Новости», что Mercedes столкнулся с такси во время обгона. В свою очередь источник агентства «Москва» заявил, что по указанному адресу произошло лобовое столкновение автомобилей Nissan и Mercedes. По его словам, из-за ДТП затруднено движение транспорта.

Теги: ДТП , пострадавшие в ДТП , Mercedes , Такси , центр Москвы , ГИБДД
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