Два человека пострадали в ДТП с участием восьми машин в центре Москвы

В центре Москвы произошло столкновение автомобиля Mercedes и такси, после чего ими были задеты еще шесть припаркованных транспортных средств. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД.
По его словам, в аварии пострадали два человека. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на Большой Татарской улице.
В пресс-службе ГУ ГИБДД России по Москве сообщили агентству городских новостей «Москва», что авария произошла в районе д. 34/2 по Большой Татарской улице. «Произошло ДТП с участием двух автомобилей, после чего они потеряли управление и совершили столкновение с шестью автомашинами, которые находились рядом с местом аварии», — говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах рассказал «РИА Новости», что Mercedes столкнулся с такси во время обгона. В свою очередь источник агентства «Москва» заявил, что по указанному адресу произошло лобовое столкновение автомобилей Nissan и Mercedes. По его словам, из-за ДТП затруднено движение транспорта.