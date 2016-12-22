Человек погиб при аварии в туннеле на юге Москвы
Общество, 02:34
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Человек погиб при аварии в туннеле на юге Москвы
В результате ДТП в туннеле в районе Чертаново Северное на юге Москвы погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Авария с участием автомобиля Renault произошла вечером 25 августа по адресу: улица Микрорайон Северное Чертаново, дом 1А. На месте аварии работает полиция, причины ДТП устанавливаются.
В Москве 19 августа произошло ДТП с участием восьми автомобилей, пострадали два человека. Авария произошла в районе дома 34/2 по Большой Татарской улице. Столкнулись такси Nissan и автомобиль Mercedes, при аварии они задели еще шесть припаркованных машин.