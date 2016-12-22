NYT сообщила о месте похорон Джона Маккейна

Сенатора Джона Маккейна, скончавшегося на 82-м году жизни, похоронят в Аннаполисе, в штате Мэриленд. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии, которые участвуют в организации мероприятия.
По данным газеты, прощание с сенатором пройдет в здании законодательной ассамблеи штата Аризоны. Место прощания выбрали не случайно, поскольку Маккейн представлял этот штат в Конгрессе США на протяжении 35 лет.
О точной дате похорон пока не сообщается.
Ранее стало известно, что сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в возрасте 81 года. Последние несколько лет он боролся с опухолью головного мозга и несколько дней назад принял решение отказаться от лечения.
Президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама выразили свои соболезнования в связи со смертью сенатора.