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Трамп и Обама выразили соболезнования семье сенатора Маккейна
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Трамп и Обама выразили соболезнования семье сенатора Маккейна
Общество, 03:57
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Трамп и Обама выразили соболезнования семье сенатора Маккейна

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования семье сенатора-республиканца Джона Маккейна, умершего 26 августа на 82-м году жизни. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!», — написал Трамп.​

Свои соболезнования также выразил экс-президент США Барак Обама, его обращение опубликовано в Twitter Fox News. На президентских выборах 2008 года его противником был Маккейн. «Джон Маккейн и я были представителями разных поколений, происходили из разных слоев общества и соревновались на самом высоком уровне. Но, несмотря на наши различия, мы разделяли верность идеалам, за которые поколения американцев боролись, маршировали и приносили жертвы», — указывается в обращении Обамы.

Умер сенатор Джон Маккейн
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Маккейн в последние годы жизни боролся с онкологическим заболеванием — опухолью мозга. Диагноз был поставлен в июле 2017 года после операции на глазу. В сентябре 2017 года Маккейн прошел курс химиотерапии. Сенатор 24 августа объявил о своем решении прекратить борьбу с раком. Представители обеих партий конгресса США выразили свою поддержку Маккейну.

Теги: Джон Маккейн , Дональд Трамп , смерть , онкология
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