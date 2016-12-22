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Представители обеих партий Конгресса США выразили поддержку Маккейну
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Представители обеих партий Конгресса США выразили поддержку Маккейну
Политика, 05:18
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Представители обеих партий Конгресса США выразили поддержку Маккейну

Представители обеих партий Конгресса США выражают поддержку после того, как сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн отказался от лечения опухоли мозга, сообщает The Hill

«Очень грустно слышать новости от семьи нашего дорогого друга, сенатора Джона Маккейна. Нам посчастливилось называть его нашим другом и коллегой. Джон, Синди и вся семья Маккейнов в наших молитвах в этот невероятно трудный час», — написал в своем аккаунте в Twitter лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

В то же время лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер написал в Twitter, что его «мысли и молитвы с сенатором Маккейном и его семьей».

«Джон Маккейн олицетворяет служение нашей стране. Вся палата [представителей — прим. РБК] молится за Джона и его семью в эти дни», — сказал спикер палаты Пол Райан.

Сенатор от штата Оклахома, республиканец Джим Инхоф также заявил, что молится за Маккейна и его семью. Их примеру последовал и сенатор-республиканец от штата Аризона Джефф Флейк.

«Мы молимся за тебя каждый день, Джон. Мы любим тебя. Спасибо за твое мужество, за выдающуюся службу и руководство», — написала в Twitter сенатор-демократ от Нью-Йорка и кандидат на выборы в Конгресс Кирстен Джиллибранд.

Ранее семья сенатора Джона Маккейна сообщила, что он не будет продолжать лечение злокачественной опухоли мозга, которую у него обнаружили в 2017 году. «Развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт», — говорится в заявлении семьи.

Сенатору-республиканцу Маккейну 81 год. В сентябре 2017 года он рассказывал, что проходит химиотерапию.

Теги: Конгресс США , Джон Маккейн , болезнь
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