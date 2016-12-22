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Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Мексикой
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Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Мексикой
Политика, 22:05
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Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что отношения США и Мексики улучшаются, и скоро может быть подписано «большое торговое соглашение».

По его словам, отношения Вашингтона и Мехико «становятся теснее с каждым часом». Он пояснил, что и в новом, и в старом правительстве есть «хорошие люди», которые плотно работают вместе.

США решили ввести пошлины на сталь и алюминий с 1 июня
Политика

С 1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады. На ввоз стали были установлены 25-процентные пошлины, на алюминий — 10-процентные. Впоследствии Трамп заявил, что США могут свернуть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) и заключить отдельные договоры с Мексикой и Канадой.

В начале августа Трамп отметил, что переговоры о заключении отдельных торговых соглашений с Мексикой проходят хорошо.
 

Теги: Дональд Трамп , Мексика , Торговля
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