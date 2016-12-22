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Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с Мексикой
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Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с Мексикой
Политика, 07:59
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Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с Мексикой

Переговоры о заключении отдельных торговых соглашений между США и Мексикой проходят хорошо, рассказал американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Сделка с Мексикой идет хорошо. Об автостроителях и фермерах необходимо позаботиться или никаких сделок не будет.», — написал он. Трамп также отметил, что новый президент Мексики «был абсолютным джентельменом».

Президент США также обратился к Канаде и назвал введенные Оттавой пошлины на импорт слишком высокими. По его словам, если стороны не смогут договориться, Вашингтон установит тарифы за ввоз в страну канадских автомобилей.

С 1 июня США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия из стран Евросоюза, Мексики и Канады. Позже же Трамп заявил, что Вашингтон готов к заключению отдельных торговых договоров с Оттавой и Мехико в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). При этом пересмотр соглашения NAFTA был заявлен Трампом как одно из предвыборных обещаний. В апреле президент США пригрозил разорвать действие этого соглашения с Мексикой из-за потока нелегальных мигрантов и наркотрафика из этой страны.

Теги: Дональд Трамп , Мексика , переговоры
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