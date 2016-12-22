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Порошенко заявил о планах сделать армию Украины самой сильной в Европе
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Порошенко заявил о планах сделать армию Украины самой сильной в Европе
Украинский кризис, 05:53
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Порошенко заявил о планах сделать армию Украины самой сильной в Европе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия станет «одной из самых сильных в Европе».Об этом он заявил на форуме ветеранов в Киеве, передает телеканал NEWSONE.

Украинский лидер отметил, что вооруженные силы его страны станут такими, потому что «украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют». Порошенко отметил, что многое еще нужно сделать, и «легко не будет никому».

Президент рассказал, что на Украине полностью перестраивается сектор безопасности под стандарты НАТО. Украинский лидер отметил, что «главный месседж», который он привез с саммита североатлантического альянса гласит, что его «двери открыты» для Украины, не смотря на то, что заявляет Россия. «И ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства», — заявил украинский лидер.

В апреле президент Украины заявил, что вооруженные силы его страны входят в десятку самых сильных в Европе. Тогда он ссылался на данные компании Global Firepower, занимающейся составлением рейтингов армий. Порошенко отметил, что украинские военные самые сильные в Европе среди стран, не входящих в НАТО. По данным компании, Украина стоит на восьмом месте среди вооруженных сил Европы. Россия в этот рейтинг не входит. Европейский рейтинг армий возглавляет Франция.

В этом же месяце Порошенко сказал, что вооруженные силы Украины одни из самых эффективных на европейском континенте. В пример он привел участие десантников Украины в учениях со специальным вооружением отряда SWAT.

Теги: Петр Порошенко , Армия , Вооруженные силы
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