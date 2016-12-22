МИД заподозрил Лондон в предоставлении неверных данных о Скрипалях

Министерство иностранных дел России подозревает Лондон в предоставлении недостоверных данных о состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипаль. Линия Лондона с каждым днем вызывает все больше вопросов, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«Такая линия поведения усиливает наши подозрения в том, что Скрипали либо насильственно изолированы британскими властями, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально», — сказала Захарова.

Она отметила, что британские власти по-прежнему отказывают российской стороне в доступе к Скрипалям, чтобы выяснить их состояние здоровья и условия проживания. При этом представители МИД Британии ссылаются на необходимость уважения частной жизни.

При этом Захарова добавила, что за все время Юлия Скрипаль всего два раза общалась с внешним миром, что ставит под вопрос свободу ее решений.

В то же время Россия будет продолжать настаивать на предоставлении консульского доступа, гарантированного Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965 года.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. После этого инцидента премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», заявив о причастности к отравлению России. Москва все обвинения отрицает.