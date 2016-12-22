CNN узнал о планах прокуратуры Нью-Йорка по расследованию против Коэна

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк планирует начать уголовное расследование против бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, дело будет касаться нарушений налогового законодательства. Генерального прокурора Барбары Андервуд подала соответствующий запрос в налоговый департамент правителства Нью-Йорка, сообщили источники.

Ранее власти США начали расследование против Коэна на предмет банковского мошенничества с кредитами на на $20 млн. В то же время начали проверку нарушения закона о финансировании избирательной компании. Впоследствии бывший адвокат Трампа признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

22 августа Коэн уже в суде признал себя виновным по восьми пунктам обвинения. В частности, он признал, что заплатил за молчание женщинам, которые заявляли о своей интимной связи с Трампом. Также он признался в налоговых махинациях. Однако нынешний адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Коэн долгое время лгал.