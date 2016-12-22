Экс-адвоката Трампа заподозрили в мошенничестве и уклонении от налогов

Федеральные власти США открыли расследование против бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна. Его проверяют на предмет банковского мошенничества с кредитами на $20 млн. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Кроме того, расследуется, нарушил ли Коэн он закон о финансировании избирательной кампании или другие законы, помогая провести сделки, обеспечивавшие молчание женщин, которые рассказывали об отношениях с Трампом. По информации двух источников NYT, расследование в своей финальной стадии и прокуроры могут выдвинуть Коэну обвинения до конца августа. Впрочем, если собрать достаточное количество доказательств не получится, предъявление обвинения придется перенести на период после промежуточных выборов.
Коэн работал в Trump Organization более десяти лет, а после победы Трампа на выборах называл себя его личным адвокатом. NYT называет его одним из самых лояльных помощников Трампа. Он перестал работать на американского президента в мае 2018 года.
Как узнала NYT, Коэн получил кредиты от двух нью-йоркских организаций, Sterling National Bank и Melrose Credit Union, которые занимаются обслуживанием таксомоторного бизнеса. По словам источников NYT, прокуроры пытаются выяснить, исказил ли Коэн стоимость своих активов для получения кредитов на сумму, превышающую $20 млн. Также они расследует то, как он переводил доходы полученные от таксомоторного бизнеса, и сообщал ли он об этом Налоговому управлению США.
Впрочем, как отмечает издание, нет указаний на то, что банки понесли какие-либо потери, что имеет ключевое значение для обвинения в совершении банковского мошенничества. В случае Коэна банковское мошенничество может быть предъявлено вместе с другими обвинениями.
Коэн участвовал в передаче денег порноактрисе Сторми Дэниэлс за на молчание о связях с Трампом. Новый адвокат Трампа Руди Джулиани впоследствии заявил, что Трамп возвестил Коэну все потраченные на это средства. По словам Джулиани, Коэн передал Дэниэлс деньги, чтобы защитить семью Трампа.