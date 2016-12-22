Чавушоглу напомнил Путину о приглашении Эрдогана сходить в ресторан

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с Владимиром Путиным в Кремле напомнил о планах российского лидера посетить ресторан вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сказано в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Ваш дорогой друг господин Эрдоган прислал вам приветствие и наилучшие пожелания и ждет вас в ближайшее время с визитом в Стамбул. У вас есть договоренность сходить в рыбный ресторан», — сказал Чавушоглу. В середине июля Путин на саммите в ЮАР пошутил, что примет приглашение Эрдогана в ресторан, когда в Турцию начнут поставлять мясо из России.

На встрече 24 августа в Кремле с турецкой стороны также присутствовал глава национальной разведки Хакан Фидан, с российской стороны были глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Путин приветствовал турецких коллег, заявив, что отношения Москвы и Анкары приобретают «все более глубокий содержательный характер». Российский лидер отметил уровень «все более глубокой кооперации в сфере экономического взаимодействия, в решении ряда вопросов, связанных с региональной проблематикой, с решением таких острых вопросов, как сирийский кризис». Он подчеркнул, что благодаря участию Ирана и ООН, сторонам удалось «серьезно продвинуться по урегулированию сирийского кризиса».