«Крыминформ» опубликовал фото Поклонской с мужем в Коктебеле

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская вместе со своим мужем, руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым посетила джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, проходящий на полуострове. Агентство «Крыминформ» опубликовало их фотографию — первую после появления сообщения о браке.

https://www.instagram.com/p/Bm3OOlYlxQT/?taken-by=crimeainfogram

Поклонская в прямом эфире телеканала «Крым 24» рассказала, что впервые посещает этот фестиваль. «В этом году мы нашли с мужем время и прибыли. Не жалеем ничуть, это удивительное место», — сказала она.

Депутат добавила, что они с Соловьевым планируют жить на два города. «Невозможно жить в одном месте, а работать совершенно в другом городе, поэтому жить будем там, где работаем, но душа, желание и мечта — это наш замечательный и великолепный Крым», — заметила она.

Видео: Daily Storm / YouTube

В середине августа интернет-издание Daily Storm опубликовало видео со свадьбы Поклонской и Соловьева. По информации издания, мероприятие прошло в сербском ресторане «Балкан Гриль» в поселке Береговое в Крыму. В числе гостей были 32 человека, празднество обошлось в 90 тыс. руб.