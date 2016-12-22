ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,51 66,78 EUR Нал. 79,31 77,43 USD Бирж. 67,38 -0,81 EUR Бирж. 78,38 -0,37 USD ЦБ. 67,79 -0,73 EUR ЦБ. 78,41 -0,84 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6515,39 +74,73 IMOEX 2273,91 +0,61% RTSI 1062,99 +1,82% Brent 76,13 +2,05% DJIA 25791,08 +0,52% Nasdaq 7941,41 +0,80%
«Крыминформ» опубликовал фото Поклонской с мужем в Коктебеле
Лента новостей
Американскую НПО Pacific Environment признали нежелательной организацией 17:56, Общество Кадыров сообщил о выделении 1 млн руб. на восстановление церкви в Карелии 17:45, Общество Россия и Турция договорились создать механизм упрощения визового режима 17:43, Политика Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 17:38, РБК и Сбербанк Старое новое: зачем, как и где покупать винтаж 17:34, Pink Россиян предупредили о риске привлечь внимание спецслужб у Стоунхенджа 17:29, Общество Ученые опровергли миф о существовании безвредной дозы алкоголя 17:29, Общество Четыре человека погибли при падении автобуса с моста в Финляндии 17:25, Общество «Крыминформ» опубликовал фото Поклонской с мужем в Коктебеле 17:21, Общество Аналитики назвали самые продаваемые лицензионные игрушки за три года 17:13, Общество Британские истребители сопроводили российский самолет над Черным морем 17:11, Политика Нападающий «Барселоны» перейдет в дортмундскую «Боруссию» 17:06, Спорт Госдеп США опубликовал детали новых санкций против России 16:57, Экономика Баррель нефти впервые стал дороже 5 тыс. руб. 16:46, Экономика Кравчук рассказал о разочаровании в украинцах за годы независимости 16:42, Политика СК завел дело после гибели людей на водохранилище в Мурманской области 16:41, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 16:38, РБК и Schneider Electric Болтон призвал найти альтернативные «Северному потоку-2» газовые проекты 16:29, Политика Белоусов раскритиковал формулировку об «изъятии сверхдоходов компаний» 16:18, Бизнес Налог на имущество: сколько придется платить по новым правилам 16:16, Недвижимость Мир «Аватара» и «Зарядье»: Time назвал лучшие места в мире 16:16, Фотогалерея  МИД обвинил США в искажении итогов встречи Лаврова и Помпео 16:13, Политика Росавиация назвала причины отказа двигателя летевшего из Уфы Ту-204 16:04, Общество Pfizer заработает $1 млрд на лекарстве от редкой болезни 15:56, Quote Белоусов назвал меры господдержки для участия бизнеса в инвестпроектах 15:54, Бизнес Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал направить на дивиденды ₽28 млрд 15:54, Бизнес Главы крупнейших компаний США раскритиковали миграционную политику Трампа 15:49, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 15:49, РБК и Сбербанк
«Крыминформ» опубликовал фото Поклонской с мужем в Коктебеле
Общество, 17:21
0
«Крыминформ» опубликовал фото Поклонской с мужем в Коктебеле

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская вместе со своим мужем, руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым посетила джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, проходящий на полуострове. Агентство «Крыминформ» опубликовало их фотографию — первую после появления сообщения о браке.

https://www.instagram.com/p/Bm3OOlYlxQT/?taken-by=crimeainfogram

Поклонская в прямом эфире телеканала «Крым 24» рассказала, что впервые посещает этот фестиваль. «В этом году мы нашли с мужем время и прибыли. Не жалеем ничуть, это удивительное место», — сказала она.

Депутат добавила, что они с Соловьевым планируют жить на два города. «Невозможно жить в одном месте, а работать совершенно в другом городе, поэтому жить будем там, где работаем, но душа, желание и мечта — это наш замечательный и великолепный Крым», — заметила она.

Видео: Daily Storm / YouTube

В середине августа интернет-издание Daily Storm опубликовало видео со свадьбы Поклонской и Соловьева. По информации издания, мероприятие прошло в сербском ресторане «Балкан Гриль» в поселке Береговое в Крыму. В числе гостей были 32 человека, празднество обошлось в 90 тыс. руб.

Теги: Наталья Поклонская , Крым , Фестиваль
Главное
Госдеп США опубликовал детали новых санкций против России Экономика
Материалы по теме
СМИ опубликовали видео со свадьбы Поклонской Общество
СМИ сообщили о свадьбе Поклонской с руководителем аппарата омбудсмена Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter