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Поклонская попросила прощения за «неудобства» из-за присоединения Крыма
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Поклонская попросила прощения за «неудобства» из-за присоединения Крыма
Политика, 19:26
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Поклонская попросила прощения за «неудобства» из-за присоединения Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что «не бахвалилась» своей работой в Крыму. Также она извинилась перед парламентариями Ириной Родниной и Оксаной Пушкиной за вызванные включением полуострова в состав России «неудобства» перед парламентариями Ириной Родниной и Оксаной Пушкиной. Ранее они критиковали работу возглавляемой Поклонской думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.

«Уважаемая Оксана Викторовна и Ирина Константиновна, простите за неудобства, которые вам пришлось пережить и которые вы, очевидно, всё ещё переживаете в связи с вхождением Крыма в состав России. Невольно наблюдаю за перманентным вашим раздражением в мой адрес и давно хочу у вас за это прощение попросить», — написала Поклонская на своей странице «ВКонтакте».

Депутат добавила, что никогда не «бахвалилась» своей работой в Крыму и полученным там опытом. «Оценка ему — вынесенный мне «Правым сектором» (организация запрещена в России) смертный приговор», — подчеркнула Поклонская. Она призвала парламентариев «заниматься своим делом» и не тратить время на оценку ее работы.

Поклонская назвала причины срыва заседания комиссии по доходам
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Поклонская-единственный член «Единой России», проголосовавший против принятия законопроекта о пенсионной реформе, подразумевающего поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что она нарушила дисциплину и должна «принять для себя решение». В ответ Поклонская заявила, что не будет сдавать мандат.

26 июля на заседание возглавляемой ей комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов пришли лишь два из 17 членов.

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина («Единая Россия») заявила ТАСС, что заседание комиссии Поклонской превращается «в пиар-кампанию». Депутат Оксана Пушкина («Единая Россия») также обвинила Поклонскую в пиаре и популизме.

«Поклонская ведь давно уже игнорирует всех. «Я Крым вернула! А что ты сделал?» Примерно так, со слов коллег, она общается с теми, кто пытается поговорить с ней по существу», — цитирует Пушкину агентство Regnum.

Теги: Наталья Поклонская , «Крым»
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