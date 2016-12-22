СМИ опубликовали видео со свадьбы Поклонской

Интернет-издание Daily Storm опубликовало видео, которое, как утверждает портал, было снято в ходе празднования свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Как пишет издание, торжество состоялось в поселке Береговое в Крыму. Свадьбу праздновали в сербском ресторане «Балкан Гриль». На мероприятии, по данным портала, присутствовали 32 человека, оно обошлось в 90 тыс. руб.

Собственник ресторана Ненад Маркович подтвердил порталу, что Поклонская и Соловьев отмечали свадьбу в его ресторане.

Видео: Daily Storm / YouTube

13 августа Daily Storm сообщило о свадьбе Поклонской и Соловьева. Соловьев на звонки РБК не ответил, а помощник Поклонской Павел Сиротов заявил, что «не в курсе ситуации».