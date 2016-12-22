СМИ сообщили о свадьбе Поклонской с руководителем аппарата омбудсмена

Депутат Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, сообщает Daily Storm со ссылкой на гостей церемонии.

По их словам, «свадьба была скромная, но со вкусом».

При этом сама Поклонская отказалась комментировать изданию свою личную жизнь.

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев не ответил на звонки и сообщения РБК.

Помощник Поклонской ​Павел Сиротов не смог прокомментировать РБК информацию о ее свадьбе. «Я не в курсе ситуации», — отметил он.

В 2017 году депутат, объясняя отсутствие в ее декларации о доходах информации о заработке мужа, сказала, что у нее был мужчина, с которым она намеревалась оформить отношения, однако впоследствии они расстались. Поклонская добавила, что ранее называла его мужем, чтобы не «травмировать» своих поклонников, которые проявляли к ней интерес.

47-летний Иван Соловьев является заслуженным юристом России и доктором юридических наук. Он имеет три награды от Российской православной церкви и благодарность президента России.