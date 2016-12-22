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Рубль укрепился к доллару и евро
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Рубль укрепился к доллару и евро
Финансы, 11:53
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Рубль укрепился к доллару и евро

На открытии торгов доллар подешевел к рублю на 41 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, его курс составил 67,78 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро снизился на 25 коп. и составил 78,5 руб.

Рубль подешевел к доллару до рекордных с апреля 2016 года значений
Финансы

23 августа в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 69 руб. впервые с апреля 2016 года. Цена евро достигла 79,77 руб.

Банк России заявил, что не будет закупать валюту для Минфина до конца сентября 2018 года, объяснив это намерением снизить волатильность на финансовых рынках. После заявления ЦБ доллар и евро подешевели на один рубль менее чем за час.
 

Теги: Рубль , Доллар , Биржа , Валюта
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