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Адвокат Марии Бутиной рассказал об условиях содержания своей подзащитной
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Адвокат Марии Бутиной рассказал об условиях содержания своей подзащитной
Политика, 12:44
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Адвокат Марии Бутиной рассказал об условиях содержания своей подзащитной
Задержанную в США россиянку ​Марию Бутину держат в изоляции в одиночной камере, где она проводит 22 часа в сутки. У нее проблемы со сном, сообщил адвокат
Мария Бутина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Несмотря на условия содержания в американской тюрьме, по словам Дрисколла, Мария Бутина «в порядке» и у нее «довольно хороший настрой». Об этом рассказал РБК адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

«Она работает со мной над своей защитой», — добавил адвокат, который 20 августа посетил Бутину в тюрьме.

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19 августа российское посольство в США сообщило, что Бутину перевели из тюрьмы Вашингтона в тюрьму Александрии (штат Вирджиния). При этом условия содержания, по словам дипломатов, находятся «на грани пыток». В посольстве рассказали, что во время перевода в другую тюрьму у россиянки забрали личные вещи, в том числе кроссовки, книги, полотенца и предметы гигиены. Перед этапированием Бутина прошла «унизительный досмотр с полным раздеванием», а к новому месту лишения свободы ее отправили в кандалах. «Следующие 12 часов она провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна», — заявили в посольстве.

Власти по-прежнему не дают объяснений, почему Бутину перевели в другую тюрьму, сказал Дрисколл. По его словам, Бутину действительно «обыскивали с раздеванием» и у нее есть проблемы со сном, которые «могут быть связаны» с процедурами, применяемыми к заключенным. Но в то же время, добавляет адвокат, он сомневается в том, что тюремный персонал «с умыслом» ухудшает условия содержания его подзащитной. «Я сомневаюсь в том, что это делается намеренно, но я понимаю, что находиться в тюрьме в таких условиях очень неприятно», — говорит он.

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Некоторые сотрудники тюрьмы ведут себя с ней «более деликатно», нежели другие, добавил защитник.

«Она отрицает свою вину. Я думаю, что это правильное заявление. Я думаю, мы можем победить. Я надеюсь, что дело не зайдет далеко, что власти образумятся и посмотрят на факты, а факты говорят, что она очень сообразительная девушка и идеалист, но не агент России», — добавляет адвокат.

В целом, по его словам, «сложно работать адвокатом россиянки, учитывая напряжение между странами», но он надеется, что «им удастся преодолеть это».

Следующие слушания по делу Бутиной пройдут 10 сентября, но могут состояться и раньше, если защите удастся добиться пересмотра условий содержания под стражей, сообщил Дрисколл.

Бутину задержали в США 15 июля. Россиянку обвинили в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации и сговоре с целью работы на иностранное государство. 18 июля ее задержали. Защита Бутиной отвергает все обвинения и настаивает на том, что девушка находилась в США по студенческой визе и не имеет связей с российскими спецслужбами.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: американская тюрьма , арест , посольство России в США
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