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Песков назвал интересы России критерием для введения ответных санкций
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Песков назвал интересы России критерием для введения ответных санкций
Новые санкции США, 13:57
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Песков назвал интересы России критерием для введения ответных санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве при принятии решений об ответных санкциях будут руководствоваться интересами страны, передает корреспондент РБК.

«Как мы говорили, конечно же, президент в данном случае будет принимать такие решения, которые будут наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны», — сказал Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что пока говорить о какой-то конкретике преждевременно.

Рябков рассказал об ответных мерах России на санкции США
Политика

С 22 августа вступили в силу новые американские санкции против России, введенные из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Запрет коснулся поставок в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электронных устройств двойного назначения и их компонентов. Как подчеркнули в Госдепе, если Россия в течение трех месяцев не представит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится на допуск международных инспекторов, то ее ожидает второй раунд санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты, вводя новые ограничения, «осознанно идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений». Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что новые санкции США против России не останутся без ответа. По его словам, санкции введены, чтобы продемонстрировать политическую силу США.

Теги: Дмитрий Песков , Кремль
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