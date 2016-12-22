Племянница рассказала о потере связи с Сергеем Скрипалем

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в разговоре с РБК заявила об отсутствии связи с ним.

«Юлия [Скрипаль] месяц назад 24 июля пообещала нам, что мы его услышим, что он перезвонит через три дня, но с тех пор этого не произошло. Способов связаться с ним напрямую у меня по-прежнему нет», — сказала Виктория Скрипаль, отметив, что она переживает, что с ее родственником могло что-то случиться.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери в начале марта. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», а ответственность за инцидент, «весьма вероятно», лежит на России. В Москве эти обвинения отрицают.

После этого власти Великобритании выслали 23 российских дипломата. Следом за Великобританией о высылке дипломатов объявили более чем 20 стран в знак солидарности с позицией Лондона, Москва приняла зеркальные меры.

Юлию Скрипаль выписали из больницы 9 апреля, а ее отца — в середине мая. 23 мая Юлия Скрипаль записала видеообращение, в котором выразила надежду, что в дальнейшем вернется в Россию.

В начале августа Виктория Скрипаль рассказала, что мать Скрипаля Елена намерена приехать в Великобританию для встречи с сыном. Виктория Скрипаль планирует ее сопровождать. При этом племянница Скрипаля уже дважды подавала документы на получение британской визы, но получала отказы.