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Мать Сергея Скрипаля решила приехать в Великобританию для встречи с сыном
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Мать Сергея Скрипаля решила приехать в Великобританию для встречи с сыном
Отравление Скрипалей, 23:02
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Мать Сергея Скрипаля решила приехать в Великобританию для встречи с сыном

Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Елена намерена приехать в Великобританию чтобы встретиться там с сыном, рассказала его племянница Виктория, передает ТАСС.

Сама Виктория, которой ранее отказывали в британской визе, планирует сопровождать мать Сергея Скрипаля во время поездки. «Решили подавать документы от имени бабушки, я как сопровождающий. Но мне, скорее всего в очередной раз откажут», — сказала она.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери в начале марта. Власти Великобритании тогда заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», а ответственность за инцидент «весьма вероятно» лежит на России. В Москве эти обвинения отрицают.

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Виктория Скрипаль дважды подавала документы на получение британской визы чтобы навестить родственников, но ей отказывали. Так, 6 апреля в Хоум-офисе объяснили свой отказ тем, что ее заявление не соответствовало иммиграционным правилам. 14 мая племяннице Скрипаля снова отказали в визе. Сама Виктория рассказала, что это произошло поскольку в заявлении не были указаны поручители, а зарплату, которую она получает, посчитали слишком низкой для посещения Великобритании.Тогда она сказала, что может попробовать оформить туристическую визу.

Теги: Сергей Скрипаль , мать , встреча
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