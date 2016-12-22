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Booking.com объяснил ограничения на бронирование отелей в Крыму
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Booking.com объяснил ограничения на бронирование отелей в Крыму
Бизнес, 20:45
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Booking.com объяснил ограничения на бронирование отелей в Крыму
Сайт Booking.com поменял условия бронирования отелей в Крыму. Теперь заказать номер через интернет-сервис можно только при условии бизнес-поездки. Ранее сообщалось о невозможности забронировать номер на полуострове для отдыха
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Компания Booking.com подтвердила РБК, что поменяла условия бронирования отелей в Крыму. В пресс-службе уточнили, что компания «скорректировала работу веб-сайта и процесса бронирования».

Booking подчеркнул, что теперь «пользователи, которые хотят забронировать объект размещения в Крыму», будут иметь возможность это сделать «при условии, что их целью является только бизнес-путешествие».

Утром 16 июля издание «Крыминформ» сообщило, что Booking.com исключил возможность для туристов бронировать отели на полуострове, так как поддержал санкции в отношении Крыма.

При переходе на сайт и попытке найти варианты размещения в Крыму, в списке не появляется ни один отель или хостел. «К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха», — говорится в результатах поиска.​ ​​Позже в пресс-службе министерства курортов и туризма полуострова «РИА Новости» сообщили, что запрет, введенный Booking.com, является «условными санкциями».

«В случае выбора цели поездки как «работа» вам будут рады предложить сотни объектов различных категорий. Можно говорить, что система онлайн-бронирования Booking.com вводит «условные» санкции против крымских отелей», — подчеркнули в ведомстве.

При этом в министерстве добавили, что подобные ограничения неприятны для давно и надежно зарекомендовавших себя отелей, имеющих высокий рейтинг, уточнив, что крымские отели через Booking.com бронировали 90% россиян.

Авторы: Мария Кокорева, Валерий Романов.
Теги: Booking.com , Крым , бронирование отелей , Санкции
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