Судья по делу Манафорта сообщил о поступающих ему угрозах

Судья окружного суда восточного округа Вирджинии Томас Эллис III сообщил, что не будет оглашать имена присяжных по делу бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, сообщает Bloomberg. Он объяснил это соображениями безопасности и добавил, что сам также получал угрозы.
«Я не скажу вам, какие именно угрозы я получил, но меня защищают судебные приставы. Куда я — туда и они», — сказал судья.
Он добавил, что кроме имен присяжных также не станет публиковать содержание встречи с адвокатами, участвующими в процессе над Манафортом. Встреча касалась расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.
Манафорт возглавлял штаб Трампа с июня по август 2016 года, он был задержан в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы. Но предъявленные ему обвинения касаются выполнения функций иностранного агентства без соответствующей регистрации и сокрытия доходов, в том числе от услуг по консультированию экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов. Манафорт свою вину не признает. 15 августа он отказался давать показания в суде, сторона защиты не заявила ни одного свидетеля.
Деловой партнер Манафорта Рик Гейтс признал в суде, что помогал тому открывать банковские счета на подставные компании и скрывать их от властей. Также он дал показания о том, что Манафорт работал и на нового украинского президента Петра Порошенко. В Киеве эти утверждения опровергли.