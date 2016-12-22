Австрия заявила о неизменности политики после визита Путина на свадьбу

Австрия не изменила своей внешней политики в отношении России, несмотря на визит российского президента Владимира Путина на свадьбу главы МИДа страны Карин Кнайсль, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Reuters.

«Наша позиция в Европе не изменилась из-за свадьбы», — сказал он. Курц добавил, что Вена полностью поддерживает все решения Евросоюза.

Курц добавил, что хотел бы, чтобы Россия и ЕС вели более активный диалог. По его словам, он и Путин на свадьбе успели обсудить связи Москвы и Брюсселя и другие вопросы. Он не стал называть все темы беседы.

18 августа Путин приехал на свадьбу главы МИД Австрии и финансиста Вольфганга Майлингера. Президент России подарил им тульский самовар, старинную масловыжималку и картину. На свадьбе выступил Кубанский казачий хор.

Позже Путин рассказал, что во время визита в Австрию успел «поговорить по делам» с Кнайсль и Курцем.