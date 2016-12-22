ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,00 67,34 EUR Нал. 79,86 78,12 USD Бирж. 68,02 +0,75 EUR Бирж. 78,90 +1,05 USD ЦБ. 67,62 +0,44 EUR ЦБ. 78,20 +0,85 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6337,70 -99,22 IMOEX 2297,06 +0,23% RTSI 1065,34 -0,63% Brent 74,33 +2,47% DJIA 25736,86 -0,33% Nasdaq 7892,53 +0,42%
Австрия заявила о неизменности политики после визита Путина на свадьбу
Лента новостей
Австрия заявила о неизменности политики после визита Путина на свадьбу 22:52, Политика Фонд «короля облигаций» потерял 40% активов за полгода 22:51, Бизнес В МИДе заявили об оставшихся позади «56 санкционных раундах» 22:22, Политика В Бельгии мужчина с ножом напал на посетителей ресторана 22:18, Общество «Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке 22:10, Бизнес Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос» 21:47, Технологии и медиа Представитель Козака назвал минимальной угрозу повышения цен на бензин 21:43, Бизнес Reuters узнал об отмене IPO крупнейшей нефтяной компании мира 21:22, Бизнес Мужчина погиб после удара молнии на Эльбрусе 21:20, Общество «Гамбург» отклонил предложение «Зенита» о трансфере олимпийского чемпиона 21:08, Спорт Афганистан отказался от участия в мирных переговорах в Москве 21:06, Политика Климкин заявил о «состоянии войны» между Россией и Украиной 20:57, Политика СМИ рассказали о плане переложить затраты по «закону Яровой» на Google 20:54, Технологии и медиа Минэкономразвития утвердило правила контрольных закупок 20:54, Экономика Минфин рассказал о схеме передачи капитала оборонному банку 20:43, Финансы ВМС Великобритании рассказали о российском фрегате в Ла-Манше 20:38, Политика НПФ санируемого «ФК Открытие» объявил об избавлении от плохих активов 20:29, Финансы В Великобритании загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод 20:26, Общество Путин пригласил президента Финляндии на прогулку на своей яхте 20:25, Политика В НАТО ответили на опасения Путина по поводу продвижения альянса в Европе 19:58, Политика Власти запретили машинам на бензине и дизеле въезд в центр Лондона 19:55, Общество Forbes назвал имя актера с самыми большими доходами 19:51, Общество В субботу закроют пять станций Солнцевской линии московского метро 19:42, Общество Путин назвал «не чужим человеком» супруга главы МИД Австрии 19:36, Политика В центре Киева заглох и задымился направлявшийся на репетицию парада танк 19:28, Общество Орешкин рассказал об отсутствии планов «сильно менять» прогноз по рублю 19:23, Экономика Reuters узнал о заморозке Credit Suisse активов россиян на $5 млрд 19:12, Финансы Сбербанк решил отказаться от овердрафтных карт 19:11, Финансы
Австрия заявила о неизменности политики после визита Путина на свадьбу
Политика, 22:52
0
Австрия заявила о неизменности политики после визита Путина на свадьбу

Австрия не изменила своей внешней политики в отношении России, несмотря на визит российского президента Владимира Путина на свадьбу главы МИДа страны Карин Кнайсль, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Reuters.

«Наша позиция в Европе не изменилась из-за свадьбы», — сказал он. Курц добавил, что Вена полностью поддерживает все решения Евросоюза.

Курц добавил, что хотел бы, чтобы Россия и ЕС вели более активный диалог. По его словам, он и Путин на свадьбе успели обсудить связи Москвы и Брюсселя и другие вопросы. Он не стал называть все темы беседы.

Путин назвал «не чужим человеком» супруга главы МИД Австрии
Политика

18 августа Путин приехал на свадьбу главы МИД Австрии и финансиста Вольфганга Майлингера. Президент России подарил им тульский самовар, старинную масловыжималку и картину. На свадьбе выступил Кубанский казачий хор.

Позже Путин рассказал, что во время визита в Австрию успел «поговорить по делам» с Кнайсль и Курцем.

Теги: Себастьян Курц , Владимир Путин , свадьба
Главное
«Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке Бизнес
Материалы по теме
В Кремле сообщили об отсутствии у Путина планов посетить свадьбу Шрёдера Политика
Кубанский казачий хор рассказал о песнях на свадьбе главы МИД Австрии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter