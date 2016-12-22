Кубанский казачий хор рассказал о песнях на свадьбе главы МИД Австрии

Кубанский казачий хор в субботу, 18 августа, выступил на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которую посетил президент России Владимир Путин, заявил директор хора Анатолий Арефьев, передает ТАСС.

Арефьев рассказал, что хор спел на свадьбе традиционные народные песни, в том числе «Любо, братцы, любо!». По его словам, зрители встретили хор аплодисментами. «Буквально с первого произведения — плясовой песни «Люблю я казаченьку» — зал сразу же начал аплодировать, а молодожены пустились в пляс», — сказал Арефьев.

О том, что Кубанский казачий хор выступит на свадьбе главы МИД Австрии местное издание OO Nachrichten сообщило в пятницу, 17 августа. Эту информацию также подтвердил дипломатический источник OE24.

Позже русская служба Би-би-си обратила внимание на госзакупку, согласно которой поездка 17 участников Кубанского казачьего хора на гастроли в Австрию оценивается в 1,8 млн руб. Эта сумма включает билеты на самолет, проживание в отеле и страховку.

В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль, где пробыл один час, он подарил супругам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.