Путин назвал «не чужим человеком» супруга главы МИД Австрии

​Президент России Владимир Путин заявил, что его визит на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль носил частный характер, а ее супруг финансист Вольфганг Майлингер «не чужой» ему человек, поскольку в прошлом был дзюдоистом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Новоиспеченный супруг — человек мне не чужой, он бывший спортсмен, дзюдоист, и это всегда объединяет», — сказал Путин, отвечая на вопрос о поездке в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Сочи.

Видео: РЕН ТВ

Путин вновь поблагодарил главу МИД страны за приглашение, отметив при этом, что смог коротко «поговорить по делам» с Кнайсль и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Свадьба Кнайсль и Майлингера состоялась в Австрии 18 августа. Президент России подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. На торжестве выступил Кубанский казачий хор.