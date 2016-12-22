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В МАГАТЭ заявили о продолжении ядерной программы КНДР
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В МАГАТЭ заявили о продолжении ядерной программы КНДР
Политика, 20:58
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В МАГАТЭ заявили о продолжении ядерной программы КНДР

Власти КНДР не прекратили развитие своей ядерной программы, говорится в докладе главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано, передает Japan Times.

«Поскольку агентство все еще не получило разрешения на работу в КНДР, информация о ядерной программе Северной Кореи ограничена и с продолжением ядерной активности в стране этих данных становится все меньше», — говорится в сообщении.

Амано также подчеркнул, что продолжение ядерной программы КНДР и заявления страны вызывают беспокойство и глубокое сожаление.

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын ​12 июня провели саммит в Сингапуре. После переговоров они подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. В июле спецслужбы США выяснили, что Северная Корея продолжает разработку по меньше мере двух межконтинентальных ракет в исследовательском центре рядом с Пхеньяном.

Позже Северная Корея заявила, что для денуклеаризации Корейского полуострова власти США должны решить проблему с плутонием в Японии. Речь идет о соглашении Вашингтона и Токио, согласно которому японская сторона получила право на переработку отработавшего ядерного топлива, производство плутония и обогащение урана. По данным КНДР, на сегодняшний день у Токио имеются 47 т плутония, из которого можно сделать 7800 ядерных ​бомб.

Теги: МАГАТЭ , КНДР , ядерная программа
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