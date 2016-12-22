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Двое моряков с судна «Норд» прибыли в Крым
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Двое моряков с судна «Норд» прибыли в Крым
Украинский кризис, 19 апр, 23:23
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Двое моряков с судна «Норд» прибыли в Крым

Два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками российского судна «Норд» прибыли в Крым. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, сообщается на его официальном сайте.

«Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм», — сказал он. По его словам, другие члены экипажа «Норда» «фактические похищены» и «насильственно удерживаются». Аксенов отметил, что «все, кто к этому причастны», являются «международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Глава республики Крым подчеркнул, что он полностью разделяют позицию российского Министерства иностранных дел, которое заявило о «жестком ответе» Украине, если ее власти не отпустят домой моряков с «Норда». «Киевский режим понимает только силу», — заметил Аксенов.

В пятницу, 19 апреля, в МИД России потребовали от украинских властей дать возможность экипажу судна «Норд» «беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям». «Наше терпение не безгранично», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. В Москве отметили, что оставили за собой право на «жесткие ответные действия».

Экипаж судна «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. На это борту находились девять человек. Все они являются гражданами России, а само судно прибыло из Крыма. На Украине их обвинили в незаконном пересечении украинской границы, потому что Киев считает Крым оккупированной территорией.

В начале апреля Мариупольский суд оштрафовал моряков с судна. Сумма штрафа составила от 3–3,4 тыс. грн (6,6–7,5 тыс. руб.). Как сообщила РБК представитель Керченского рыбколхоза им. Первого мая Анна Шевелева, которому принадлежит судно, на данный момент на Украине находятся семь человек из его экипажа, в том числе капитан Владимир Горбенко. Она отметила, что стороны «формируют правовую позицию». Шевелева рассказала, что утром, 19 апреля, двое моряков с «Норда» смогли покинуть украинскую территорию через Белоруссию по заграничным паспортам, которые были выданы российским консульством. Остальных пограничники Украины пока еще не пропустили в Россию.

Украинские пограничники сняли семь членов экипажа «Норда» с рейса в Минск
Общество


В пятницу, 19 апреля, семь моряков с «Норда» не смогли вылететь из Киева. Они хотели сесть на самолет в Белоруссию. Однако, Госпогранслужба Украины сняла их с рейса. Украинские пограничники объяснили это тем, что у них были основания «сомневаться в законности выдачи гражданам Украины, членам команды «Норда» документов, якобы подтверждающих российское гражданство».

Охотники на бычков

Россия и Украина ведут в Азовском море общую добычу рыбы. Условия промысла определяются протоколом специальной российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства, созданной еще в 1993 году. На ежегодном заседании комиссия устанавливает лимиты на вылов рыбы в Азовском море для двух государств. Основные объекты добычи — тюлька, хамса и бычки. В 2018 году разрешенный для России и Украины лимит добычи тюльки составляет 70 тыс. тонн, хамсы — 55 тыс. тонн, они добываются без разделения на национальные объемы. Зато на добычу бычков у каждой страны свои лимиты: для России разрешенный объем добычи составляет 10 тыс. т, для Украины – 15,1 тыс. т.

На Азовское море, по данным Росрыболовства, приходится в среднем около 20% всего осуществляемого российскими рыбаками вылова в Азово-Черноморском бассейне. В 2017 году в Азовском море было добыто 21 тыс. т рыбы (в том числе более 7 тыс. т тюльки и 7,5 тыс. т бычка), во всем Азово-Черноморском бассейне — 97 тыс. т водных биоресурсов. Рыбу в Азовском море в рамках разрешенных национальных лимитов ловят рыбаки четырех российских регионов: Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

В Азовском море не так много рыбы, поэтому крупные российские компании не ведут там промысел, констатирует президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. По данным Росрыболовства, разрешение на вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне в 2017 году имели 244 предприятия, из них 18 — с использованием судов. Помимо компаний, которые используют для ловли рыбы среднетоннажные суда (траулеры и сейнеры), в Азовском море рыбачат сотни рыбаков на катерах и яликах, которые ведут промысел сетями, уточняет Сивочуб. По его словам, небольшие суда крымских рыбаков лучше приспособлены для промысла в Азовском море, в Черном они могут работать только короткий сезон, когда благоприятствует погода.

Арест сейнера «Норд» стал для крымских рыбаков полной неожиданностью, заявил РБК Андрей Дедюхин, начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма, экс-председатель комитета по рыболовству республики (упразднен в 2016 году). «Никто не ожидал, что так произойдет. Были договоренности, четыре года спокойно рыбачили, не было никаких проблем. Это, конечно, провокация со стороны Украины», — сказал он.

Промысел рыбы в Азовском море общий, и там нет границы, которую рыбаки могут нарушить, поясняет Сивочуб из Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. Со стороны украинского берега вылавливается тюлька — ее добычей занимался и «Норд». Катера погранслужб России и Украины обычно досматривали и российских, и украинских рыбаков, и никаких проблем не было, рассказывает Сивочуб.
После того, как украинские пограничники задержали «Норд», крымские рыбаки не чувствуют себя в безопасности, сетуют в Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. «Рыбаки в Керчи боятся выйти в море и не ведут промысел. Пограничники рекомендуют держаться подальше от украинского берега, но никаких гарантий нет», — говорит Сивочуб. Для крымских рыбодобывающих предприятий потеря промысла в Азовском море может привести к «социальной катастрофе», считает Дедюхин. «Надеюсь, пограничники ужесточат контроль, и ситуация нормализуется», — добавляет он.

В Росрыболовстве ранее не исключили, что история «Норда» может повториться и с другими крымскими рыбаками, и призвали их соблюдать превентивные меры. Ведомство 5 апреля объявило о создании оперативного штаба для обеспечения безопасности российских рыбаков и пресечения противоправных действий украинских пограничников.

Теги: Судно , Сергей Аксенов , Крым
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