Двое моряков с судна «Норд» прибыли в Крым

Два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками российского судна «Норд» прибыли в Крым. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, сообщается на его официальном сайте.

«Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм», — сказал он. По его словам, другие члены экипажа «Норда» «фактические похищены» и «насильственно удерживаются». Аксенов отметил, что «все, кто к этому причастны», являются «международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями».



Глава республики Крым подчеркнул, что он полностью разделяют позицию российского Министерства иностранных дел, которое заявило о «жестком ответе» Украине, если ее власти не отпустят домой моряков с «Норда». «Киевский режим понимает только силу», — заметил Аксенов.

В пятницу, 19 апреля, в МИД России потребовали от украинских властей дать возможность экипажу судна «Норд» «беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям». «Наше терпение не безгранично», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. В Москве отметили, что оставили за собой право на «жесткие ответные действия».

Экипаж судна «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. На это борту находились девять человек. Все они являются гражданами России, а само судно прибыло из Крыма. На Украине их обвинили в незаконном пересечении украинской границы, потому что Киев считает Крым оккупированной территорией.



В начале апреля Мариупольский суд оштрафовал моряков с судна. Сумма штрафа составила от 3–3,4 тыс. грн (6,6–7,5 тыс. руб.). Как сообщила РБК представитель Керченского рыбколхоза им. Первого мая Анна Шевелева, которому принадлежит судно, на данный момент на Украине находятся семь человек из его экипажа, в том числе капитан Владимир Горбенко. Она отметила, что стороны «формируют правовую позицию». Шевелева рассказала, что утром, 19 апреля, двое моряков с «Норда» смогли покинуть украинскую территорию через Белоруссию по заграничным паспортам, которые были выданы российским консульством. Остальных пограничники Украины пока еще не пропустили в Россию.

В пятницу, 19 апреля, семь моряков с «Норда» не смогли вылететь из Киева. Они хотели сесть на самолет в Белоруссию. Однако, Госпогранслужба Украины сняла их с рейса. Украинские пограничники объяснили это тем, что у них были основания «сомневаться в законности выдачи гражданам Украины, членам команды «Норда» документов, якобы подтверждающих российское гражданство».