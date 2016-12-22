Глава ФНПР выступил против референдумов о повышении пенсионного возраста

Вопрос о повышении пенсионного возраста в России не нужно выносить на референдум, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков на слушаниях в Госдуме, трансляция которых велась на сайте нижней палаты парламента.

«Вообще-то это сложнейшая тема, и некоторые предлагают решать это на референдуме. Нельзя это решать на референдуме», — заявил он. По словам Шмакова, в качестве примера можно вспомнить, как принимался Трудовой кодекс России, подготовкой которого занимались эксперты.

Он отметил, что они обсуждали каждую статью кодекса и на его создание потребовалось много времени. Шмаков добавил, что в результате получился «живой документ», в который, периодически нужно вносить изменения.

В случае с пенсионной реформой глава ФНПР посчитал нужным рассмотреть проблемы пенсионной системы в целом. «Нельзя вырывать из этой большой проблемы то пенсионный возраст, то льготы какой-то категории, то что-то еще, иначе мы снова получим лоскутное одеяло, которое не будет работать. Поэтому мы считаем, что это все нужно рассматривать в целом», — сказал Шмаков.

О пенсионной реформе премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в июне, тогда же документ был внесен в Госдуму. В законопроекте предлагается повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и с 55 до 63 лет для женщин. В Минфине необходимость изменений объяснили «негативными демографическими трендами», в числе которых сокращение числа работающих граждан и рост числа пенсионеров.

В КПРФ предложили вынести пенсионную реформу на референдум. Первую заявку коммунистов Центризбирком отклонил, посчитав некорректной формулировку вопроса. В результате права на референдум пытаются получить пять инициативных групп, включая КПРФ, Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями и кандидата в мэры Москвы Илью Свиридова. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее призывала инициаторов референдума объединиться и «не плодить» новых групп по проведению голосования.