КПРФ оспорит в суде первую заявку на референдум по пенсиям в Москве

КПРФ попытается выбить из борьбы за право проведения референдума группу кандидата в мэры Москвы Свиридова. По мнению коммунистов, задача альтернативной группы — сорвать голосование по пенсионному возрасту

Валерий Рашкин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Коммунисты готовят исковое заявление, оспаривающее решение Мосгоризбиркома о регистрации инициативной группы по подготовке к референдуму, которое они подадут в Мосгорсуд до конца недели, рассказал РБК первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Коммунисты уверены, что в случае победы в суде добьются полной аннуляции участия группы Свиридова в организации референдума.

«Мы подготовили исковое заявление, так как считаем, что [инициативная] группа [по подготовке референдума под руководством Ильи Свиридова], которая была зарегистрирована Мосгоризбиркомом, была проведена с нарушением», — заявил Рашкин. По его словам, на собрании инициативной группы Свиридова в Москве присутствовали представители КПРФ, которые зафиксировали неполную явку на видео. «Закон требует не только факта явки и подписи, но и участия в собрании. Они должны были находиться в зале, а не просто зарегистрироваться и уйти домой», — подчеркивает Рашкин.

Пять претендентов Проведения референдума по вопросу повышения пенсионного возраста по согласованию с ЦИК добиваются пять инициативных групп. КПРФ первая заявила о намерении провести референдум. Однако первую формулировку вопроса, предложенную коммунистами, Центризбирком отклонил, назвав ее некорректной. Тогда КПРФ переформулировала вопрос, и Центризбирком признал его соответствующим закону о референдуме. Но к этому времени в Москве коммунистов с заявкой уже опередила инициативная группа под руководством Свиридова, а в Подмосковье — представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. КПРФ подала заявку от Алтайского края. По закону о референдуме инициативная группа по проведению референдума должна состоять из региональных подгрупп (не менее 100 человек), создаваемых более чем в половине (минимум в 43) субъектов России. В одном регионе нельзя зарегистрировать две подгруппы ​с близкими по смыслу вопросами.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на заседании столичного избиркома на прошлой неделе сообщил​​​, что регистрация группы Свиридова была законной. «Не все, что показывают на YouTube, [соответствует действительности]... Надо еще разбираться», — заявил он, комментируя заявление представителя коммунистов.

Рашкин отметил, что у КПРФ есть и другие юридические основания подать в суд, которые они огласят в суде. «Мы будем оспаривать эту, на наш взгляд, провокационную группу, которая была зарегистрирована не для того, чтобы добиться проведения референдума, а для того, чтобы помешать нам его провести и спустить все на тормозах», — заявил Рашкин.

Ответчиком будет выступать Мосгоризбирком, пояснил руководитель юридической службы московского горкома КПРФ Мухамед Биджев. Он отметил, что КПРФ будет подавать исковое заявление после того, как Мосгоризбирком на заседании в четверг откажет инициативной подгруппе КПРФ в регистрации на территории Москвы.

Свиридов в ответ обвиняет коммунистов в пиаре на референдуме. «Зачем сейчас тратить время на какие-то раздоры и суды? Уважаемые коммунисты, давайте объединять усилия», — прокомментировал Свиридов решение КПРФ подать в суд. По мнению справоросса, решение КПРФ судиться — лишнее доказательство того, что коммунистам референдум не нужен. «Он им нужен только, чтобы в Москве пиариться перед выборами», — заявил кандидат в мэры Москвы.

Если регистрация будет отменена, то работа этой группы будет заблокирована и она должна будет заново подавать в Мосгоризбирком документы, говорит профессор ВШЭ, экс-начальник информационно-аналитического отдела Центризбиркома Илья Шаблинский. Однако, по его мнению, в глобальном плане это ничего не изменит и референдум по пенсионной реформе не состоится в любом случае. «Вся эта возня не имеет никакого значения», — уверен Шаблинский.