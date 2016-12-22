Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве

Гидрометцентр объявил повышенный желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как следует из интерактивной карты, на территории столицы и области существует высокая пожароопасность, а также прогнозируются дождь и ветер.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение москвичам и жителям Московской области в связи с дождями и грозами. В ведомстве предупредили, что порывы ветра могут достигать до 20 м/с.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в Москве установится температура от плюс 22 градусов до плюс 24 градусов. В столице будет облачно с прояснениям, дожди, которые местами будут сильными и с грозами. В среду, 22 августа, в столице будет от плюс 18 градусов до плюс 20 градусов и облачно, осадков не прогнозируется.