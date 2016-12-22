МЧС предупредило москвичей о граде и шквалистом ветре

В Москве ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом сообщили РБК в столичном главке МЧС.

«По информации Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением в течение суток 15 августа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, во второй половине дня местами град, шквал 17–22 м/с», — сообщили в ведомстве.

Спасатели рекомендовали по возможности переждать непогоду в капитальном строении. При сильном ветре в МЧС советуют не прятаться под деревьями и не приближаться к рекламным щитам. Автомобили стоит парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

​При грозе рекомендуется не находиться у водоемов, а также постараться не быть за рулем автомобиля.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендовало отказаться от дальних поездок из-за ухудшения погоды.

Как отмечается на сайте Гидрометцентра, воздух в столице 15 августа прогреется до плюс 27–29 градусов, будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидается дождь, местами гроза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на текущей неделе в Москве и области ожидается похолодание. Днем температура будет плюс 21–25 градусов. Также будет понижаться ночная температура — в ночь на 18 августа она составит ​плюс 6–11 градусов.

В сентябре и октябре москвичей ждет «бабье лето», утверждал и.о. ​директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

