ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,08 65,74 EUR Нал. 76,07 74,64 USD Бирж. 66,35 +0,01 EUR Бирж. 75,22 -0,07 USD ЦБ. 66,75 -1,47 EUR ЦБ. 76,23 -1,42 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6434,10 +393,50 IMOEX 2275,59 -0,32% RTSI 1080,55 -0,09% Brent 72,14 -0,72% DJIA 25299,92 +0,45% Nasdaq 7870,89 +0,65%
МЧС предупредило москвичей о граде и шквалистом ветре
Лента новостей
Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 10:32, РБК и Сбербанк В Госдуме предложили регистрировать сегвеи и гироскутеры 10:30, Общество Глава QIWI: «Медитация — метод, который позволяет двигаться к целям» 10:16, Партнерский материал Песков рассказал про телеграмму Путина Ким Чен Ыну ко Дню освобождения 10:14, Политика Надо ли дружить с коллегами — мнение психолога 10:05, Партнерский материал Минтранс Италии проверит все старые мосты и тоннели в стране 10:03, Общество У штаба разведслужбы ФРГ нашли неизвестный ранее кусок Берлинской стены 09:57, Общество МЧС предупредило москвичей о граде и шквалистом ветре 09:47, Общество Глобальные тенденции развития ретейла в 2018 году 09:35, Потребрынок  Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 09:30, РБК Стиль и ASUS Президент Южной Кореи назвал условие для экономической кооперации с КНДР 09:30, Политика Скользкая тема: сколько приносит косметика из слизи улиток 09:19, Свое дело С верой в модернизм: как независимость изменила облик индийских церквей 09:19, Фотогалерея  Поисково-спасательные работы после обрушения моста в Генуе. Фоторепортаж 09:05, Фотогалерея  Власти Италии подтвердили гибель 35 человек при обрушении моста в Генуе 09:04, Общество В США свою кандидатуру на пост губернатора впервые выдвинул трансгендер 08:57, Политика Индийский премьер пообещал отправить человека в космос до 2022 года 08:52, Общество Власти обсудят сохранение льгот в старых границах пенсионного возраста 08:01, Экономика Российскому танкеру «Механик Погодин» опять запретили выход из Херсона 07:50, Общество Турция повысила пошлины на американские товары 07:39, Политика Команда Трампа подала иск к бывшей сотруднице Белого дома 07:28, Политика CNN узнал о расследовании Пентагона в отношении своего пресс-секретаря 06:49, Общество Пхеньян сообщил о готовности Путина к скорой встрече с Ким Чен Ыном 06:34, Политика В Денвере девять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме 06:02, Общество СМИ узнали о планах обязать нефтяников поставлять долю добычи на НПЗ 05:57, Бизнес Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 96 человек 05:37, Общество МВД Италии сообщило о 31 погибшем при обрушении моста в Генуе 05:16, Общество Вице-спикер Рады заявила о цинизме Кремля в вопросе помилования Сенцова 04:42, Политика
МЧС предупредило москвичей о граде и шквалистом ветре
Общество, 09:47
0
МЧС предупредило москвичей о граде и шквалистом ветре

В Москве ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом сообщили РБК в столичном главке МЧС.

«По информации Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением в течение суток 15 августа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, во второй половине дня местами град, шквал 17–22 м/с», — сообщили в ведомстве.

Спасатели рекомендовали по возможности переждать непогоду в капитальном строении. При сильном ветре в МЧС советуют не прятаться под деревьями и не приближаться к рекламным щитам. Автомобили стоит парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

​При грозе рекомендуется не находиться у водоемов, а также постараться не быть за рулем автомобиля.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендовало отказаться от дальних поездок из-за ухудшения погоды. 

Как отмечается на сайте Гидрометцентра, воздух в столице 15 августа прогреется до плюс 27–29 градусов, будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидается дождь, местами гроза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на текущей неделе в Москве и области ожидается похолодание. Днем температура будет плюс 21–25 градусов. Также будет понижаться ночная температура — в ночь на 18 августа она составит ​плюс 6–11 градусов.

В сентябре и октябре москвичей ждет «бабье лето», утверждал и.о. ​директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
 

Теги: Погода , ГУ МЧС , Москва
Главное
Власти обсудят сохранение льгот в старых границах пенсионного возраста Экономика
Материалы по теме
Синоптики зафиксировали рекорд атмосферного давления в Москве Общество
Синоптики рассказали про сроки «угасания лета» в Москве Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter