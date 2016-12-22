МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы и ветра в Москве

МЧС распространило экстренное предупреждение для Москвы и Московской области в связи с приближением дождя и грозы со шквалистым ветром, порывы которого могут достигнуть от 15 до 20 м/с. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по столице.

Как отмечается в сообщении, по данным Росгидрометцентра, в ближайшие часы и в течение суток ожидаются неблагоприятные погодные условия в связи с прохождением с запада на восток фронтальный зоны. В МЧС предупредили, что в Московском регионе могут пройти дождь, местами сильный, гроза и град.

Ведомство призвало жителей столицы и Московской области быть осторожными.

На сайте Гидрометцентра отмечается, что температура воздуха в Москве составит от плюс 22 градусов до плюс 24 градусов. Синоптики сообщили, что в столице будет облачно с прояснениями, пойдет кратковременный дождь, местами сильный. В некоторых районах будет гроза. Гидрометцентр для Московской области объявил желтый уровень потенциальной погодной опасности. По данным синоптиков, в регионе высокая пожароопасность, ожидается дождь и ветер.