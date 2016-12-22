В МЧС предложили наказывать «диких» туристов после инцидента на Колыме

Три туриста из Санкт-Петербурга оказались заблокированными в горной местности в Магаданской области. В МЧС заявили, что их спасение оплатит бюджет региона, и отметили необходимость предусмотреть административное наказание за безответственность туристов к своей безопасности, сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС.

Там рассказали, что трое мужчин во время сплава по горной реке потеряли лодку с едой и медикаментами. Туристы находятся в 200 км от ближайшего населенного пункта. «По земле добраться до туристов невозможно, это горно-скалистая местность, непроходимые леса и высокая водность рек», — добавили в ведомстве. Для их спасения решено было отправить вертолет.

Ведомство подчеркивает, что оплату поисково-спасательных работ взял на себя бюджет области. «Вал происшествий в природной среде в нынешнем туристическом сезоне вынуждает спасателей вновь поднимать вопрос о «диком» туризме и мерах ответственности», — заявили в МЧС. В ведомстве считают, что необходимо разработать понятную методику для регистрации туристов и страховать их от несчастных случаев.

«Спасатели не исключают также, что есть смысл законодательно предусмотреть формы административного наказания за самонадеянность, безответственное отношение туристов к своей безопасности, в результате чего они попадают в бедственные ситуации, требующие колоссальных материальных, финансовых и людских затрат», — отметили в МЧС.

По словам главы Сибирского регионального центра МЧС Сергея Диденко, почти все инциденты в горах, лесах и на воде происходят из-за того, что туристы направляются туда без подготовки и не продумывают свои действия.

В региональном управлении ведомства подчеркнули, что разработают соответствующие предложения и направят их в центральный аппарат МЧС.