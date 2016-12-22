Опубликовано видео с места нападения на полицейских в Чечне

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видеозапись, сделанную на месте нападения молодых людей на полицейских в Чечне.
На кадрах видно, как следователи осматривают место происшествия, где лежат тела нападавших. При этом в публикации СК не уточняется, какое именно место нападения показано на видеозаписи.
Три нападения на сотрудников полиции произошли в Чечне 20 августа. В городе Шали двое мужчин с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД, ранили полицейских и были убиты. В селе Мескер-Юрт неизвестный подошел к посту полиции и совершил подрыв, однако никто не пострадал. При въезде в Грозный водитель Mercedes попытался сбить сотрудников ДПС ГИБДД и наехал на двух правоохранителей, однако он был ликвидирован полицией. В результате атак пострадало несколько сотрудников правоохранительных органов.
По данным республиканского министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, преступникам было от 11 до 17 лет.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, целью атаки было создать общественный резонанс и помешать проведению в республике Курбан-байрама.
Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».