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Опубликовано видео с места нападения на полицейских в Чечне
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Опубликовано видео с места нападения на полицейских в Чечне
Общество, 21:34
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Опубликовано видео с места нападения на полицейских в Чечне

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видеозапись, сделанную на месте нападения молодых людей на полицейских в Чечне.

На кадрах видно, как следователи осматривают место происшествия, где лежат тела нападавших. При этом в публикации СК не уточняется, какое именно место нападения показано на видеозаписи.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Три нападения на сотрудников полиции произошли в Чечне 20 августа. В городе ​Шали двое мужчин с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД, ранили полицейских и были убиты. В селе Мескер-Юрт неизвестный подошел к посту полиции и совершил подрыв, однако никто не пострадал. При въезде в Грозный водитель Mercedes попытался сбить сотрудников ДПС ГИБДД и наехал на двух правоохранителей, однако он был ликвидирован полицией. ​В результате атак пострадало несколько сотрудников правоохранительных органов.

Также «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало о стрельбе в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева, в результате которой один полицейский погиб. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным республиканского министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, преступникам было от 11 до 17 лет.

Нападение на полицейских в Грозном. Фоторепортаж Еще 3 фото
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По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, целью атаки было создать общественный резонанс и помешать проведению в республике Курбан-байрама.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Теги: Чечня , Нападение на полицейского
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