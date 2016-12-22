Соратник Ельцина счел чушью слова о попытке побега президента в 1991 году

Занимавший в 1991 году пост президента России Борис Ельцин не пытался сбежать в посольство США во время августовского путча, заявил его соратник, экс-госсекретарь РСФРС Геннадий Бурбулис в разговоре с РБК
«То, что он [Руцкой] говорит — это полная чушь. Этот тот случай, когда можно только посочувствовать его сегодняшнему здоровью и как-то постараться помочь больному человеку какие-то элементарные нормы восстановить», — сказал он. По словам Бурбулиса, не стоит полагаться на «нездоровые воспоминания».
Он добавил, что посол США предлагал укрыться в американском посольстве в случае штурма Белого дома, однако «это даже не обсуждалось».
Ранее бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, что во время августовского путча Ельцин ушел в «трехсуточный запой» и несколько раз пытался сбежать в посольство США. Позже экс-председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов подтвердил, что Ельцин планировал укрыться в американском посольстве.
В Ельцин-центре эту информацию опровергли, назвав слова Руцкого и Хасбулатова «бессовестной ложью».