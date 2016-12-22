Меркель рассказала Порошенко об итогах беседы с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель по телефону сообщила президенту Украины Петру Порошенко, о чем договорилась на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте главы Украины.

«Федеральный канцлер проинформировала о результатах переговоров с президентом России, которые состоялись накануне в Германии», — говорится в сообщении. В свою очередь Порошенко призвал Меркель содействовать в освобождении украинских заключенных, которых «незаконно» удерживают в России.

Также канцлер ФРГ и президент Украины согласились провести встречу глав МИД стран — участников «Нормандских переговоров» по поводу миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Путин и Меркель провели переговоры в субботу, 18 августа, их беседа длилась три часа. Стороны в том числе обсудили роль Украины после запуска газопровода «Северный поток-2». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры были «сверкой часов» и у России не было цели достичь на них определенных договоренностей.