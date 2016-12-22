В Чечню из Сирии вернулись двести военных полицейских

Двести военных полицейских вернулись из Сирии к месту постоянной дислокации в Чечне, сообщили «РИА Новости» в Министерстве обороны.

«Двести военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) вернулись домой к месту постоянной дислокации в Чеченской Республике после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их доставили на самолетах Ил-76 ВКС России на аэродром Моздок в Северной Осетии. Отличившимся военнослужащим вручили награды.

В июле около 200 военнослужащих военной полиции вернулись из Сирии. В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что за последние дни из Сирии на родину вернулись более 1,1 тыс. военнослужащих.

В марте 2016 года в ходе встречи с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу Путин отдал приказ о начале вывода основной части российской группировки из Сирии. Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года.

