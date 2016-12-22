Минобороны сообщило о возвращении из Сирии 100 военных полицейских

Из Сирии на аэродром Моздок в Северной Осетии прибыл военно-транспортный самолет Ил-76, доставив в Россию 100 военных полицейских из Южного военного округа. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

В Сирии военные полицейские «выполняли задачи по охране объектов, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности гуманитарных акций», отметили в оборонном ведомстве. Перед вылетом на родину на авиабазе Хмеймим в Сирии военнослужащим вручили ведомственные награды «за мужество и высокий профессионализм».

Накануне в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области вернулись два вертолета Ми-8АМТШ и экипажи воздушных судов. В Сирии эти боевые машины обеспечивали мониторинг обстановки в районах зон деэскалации. Руководство Минобороны также наградило летчиков государственными и ведомственными наградами.

В конце июня в Россию после выполнения боевых задач в Сирии вернулись более 150 военных полицейских. Тогда же президент Владимир Путин сообщал, что в течение следующих нескольких дней из Сирии на родину вернуться более 1,1 тыс. военнослужащих.