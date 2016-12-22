Минобороны сообщило о возвращении из Сирии еще 200 военных полицейских

Из Сирии вернулись около 200 военнослужащих военной полиции. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, поступившем в РБК.
По данным ведомства, их доставили на аэродром Моздок в Северной Осетии самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Отмечается, что руководство военной полиции от лица Минобороны поблагодарило командование и личный состав за профессионализм и мужество при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении безопасности гумкоридоров в зонах деэскалации.
17 июля Минобороны сообщило о возвращении из Сирии 100 военных полицейских. Ранее два вертолета Ми-8АМТШ и экипажи вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области.
В конце июня в Россию после выполнения боевых задач в Сирии вернулись более 150 военных полицейских. Тогда же президент Владимир Путин сообщал, что в ближайшее время из Сирии на родину вернуться более 1,1 тыс. военнослужащих.