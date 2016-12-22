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Адвокаты сестер Хачатурян обжаловали арест
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Адвокаты сестер Хачатурян обжаловали арест
Общество, 16:43
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Адвокаты сестер Хачатурян обжаловали арест

Адвокаты трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, подали жалобы на их арест. Об этом РБК сообщили сами адвокаты.

Защита просит изменить их клиенткам меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. «Мы обжалуем постановление Останкинского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и просим изменить ее на домашний арест», — сообщил РБК адвокат 19-летней Кристины Алексей Липцер. С такой же формулировкой подали жалобы адвокат 18-летней Ангелины Алексей Паршин и адвокат 17-летней Марии Ярослав Пакулин.

Адвокат Ангелины Темирлан Жилов заявил РБК, что направил уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченной по правам ребенка Анне Кузнецовой обращения с просьбой ходатайствовать за сестер на будущем рассмотрении жалобы в Мосгорсуде.

«Предложение ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест было направлено мной омбудсменам Москальковой и Кузнецовой при исключительных обстоятельствах всего произошедшего. В апелляционной жалобе мы просим также предоставить проживание девушкам в специально арендованных квартирах и посещение педагогов для Марии и Ангелины для продолжения среднего образования», — сказал Жилов.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело мужчины с множественными колото-резаными ранами шеи и груди. Убитым оказался Михаил Хачатурян. Тогда сестры еще в статусе задержанных рассказали представителям московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о том, что жили со своим отцом на положении рабынь и не могли ходить в школу из-за побоев.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал девушек на два месяца, до 28 сентября. В суде адвокаты настаивали на домашнем аресте, поскольку сестрам «есть где жить». Защитник Марии Хачатурян Ярослав Пакулин сообщил РБК, что кроме квартиры, где произошло убийство, «у покойного была еще жилплощадь», кроме того, девушки могут жить у матери.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, комментируя арест девушек, допустила, что суд мог бы «ограничиться помещением их под домашний арест или выпустить под поручительство». Заключение под стражу она назвала чрезмерным.

Ранее в понедельник, 6 августа, член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил РБК, что сестры находятся на карантине. «Младшая Мария находится в камере для несовершеннолетних, там есть холодильник, телевизор, настольные игры и книги», — сказал он.

Теги: жалоба на приговор , Мосгорсуд , Останкинский суд Москвы
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