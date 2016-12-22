Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику

Второй президент Армении Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику. Об этом говорится в анонсе его интервью телеканалу «Еркир медиа».



«Считайте, что я вернулся», — сказал он. Целиком интервью выйдет вечером 16 августа.

В конце июля Ереванский городской суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне митингов в марте 2008 года против нарушений на президентских выборах, обвинив в свержении конституционного строя с применением насилия.

Апелляционный суд 13 августа освободил экс-президента под подписку о невыезде. Адвокат Рубен Саакян отметил, что политик пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию.

В марте 2008 года в Армении прошли протесты против нарушений на президентских выборах. В результате погибли десять человек. Кочарян ввел чрезвычайное положение.

